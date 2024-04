L'avventura di Mohamedallo Slavia Praga è giunta prematuramente al termine, durando meno di quattro mesi. L'ex calciatore di Juventus e Sampdoria, dopo un breve periodo nella Repubblica Ceca, ha deciso di lasciare il club biancorosso.Lo Slavia Praga, avversario di Roma e Milan in questa edizione dell'Europa League, ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con l'olandese di origini marocchine. Nonostante le premesse e il contratto annuale con opzione per altri tre anni siglato ad inizio dicembre, Ihattaren non ha mai fatto un'apparizione ufficiale con la maglia biancorossa.Il club ha comunicato la separazione attraverso un comunicato apparso sul suo sito ufficiale, spiegando che la decisione di rescindere il contratto è stata presa di comune accordo. Ihattaren ha espresso il desiderio di concentrarsi sulla sua carriera all'interno di un ambiente più vicino alla famiglia, e lo Slavia ha pienamente sostenuto questa scelta.