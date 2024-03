Mohamed, centrocampista classe 2002 con un passato alla Juventus è passato allo, club che pensava di farlo rinascere. Tuttavia stando a quanto riferisce vi.nl la società ora accusa l'olandese di mancanza di professionalità e vorrebbe rescindergli il contratto. Il giocatore però è ormai solito a queste avventure, dopo quelle fallimentari con Juventus e Sampdoria in Italia e Psv in patria. Lo Slavia Praga lo aveva rimesso in forma ma poi è naufragato tutto, la separazione sembra vicina. Ennesima avventura vicina al capolinea per il giovane.