Igor Tudor è l'uomo giusto per salvare la Juventus? VOTA IL SONDAGGIO

Tudor alla Juventus, sarà l'uomo giusto?

Oggi è ufficialmente il primo giorno dialla guida della sua Juventus. Nella giornata di ieri infatti l'ufficialità della separazione da Thiago Motta e poi il nuovo arrivo che già si è visto alla Continassa , quello del tecnico croato. Tra i tifosi sembra essere tornato (forse meglio dire ritornato) l'entusiasmo attorno al tecnico che ha già un passato da calciatore e da vice allenatore nella Vecchia Signora e che quindi conosce sicuramente bene i valori come la juventinità che tanto si ricerca. Soprattutto però Tudor è noto per la sua grinta e per i suoi allenamenti particolarmente intensi.Visto però l'ultimo periodo attraversato dalla Juventus con 7 goal subiti e due sconfitte sonore contro Atalanta e Fiorentina serve ora che la Vecchia Signora si ricompatti, si ritrovi e torni unita verso la prossima sfida di campionato in programma sabato alle ore 18 contro il Genoa. La prima domanda però è: Igor Tudor è l'uomo giusto per salvare la Juventus?





