Igor Tudor può restare alla Juventus? Il commento di Ferrara

Ciro Ferrara, dagli studi di DAZN, ha commentato l’impatto positivo che Igor Tudor ha avuto sull’ambiente Juventus, riportando entusiasmo tra i tifosi. L’ex difensore bianconero ha anche analizzato le possibilità che il tecnico croato possa restare alla guida della squadra nella prossima stagione.Ferrara ha elogiato la preparazione di Tudor e la sua profonda conoscenza della realtà juventina. "Igor è chiaramente un allenatore, intanto, molto preparato, conosce benissimo l’ambiente della Juventus. Quindi non mi aspettavo, diciamo, un atteggiamento diverso da parte del pubblico."

L’ex difensore ha poi aggiunto che molto dipenderà dai risultati ottenuti fino a fine stagione, con particolare riferimento alla qualificazione in Champions League. "Ti dirò di più, io sono straconvinto che se la Juventus dovesse qualificarsi per la zona Champions sono quasi certo che lui abbia delle grandissime possibilità per poter rimanere al di là di quello che è il Mondiale per Club."Tudor, dunque, si gioca il futuro nelle prossime settimane. Se riuscirà a centrare l’obiettivo Champions, la sua permanenza in bianconero potrebbe diventare una concreta possibilità.