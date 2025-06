Getty Images

Igor Tudor e il siparietto con Cambiaso: cosa è successo

43 minuti fa



Le parole di Igor Tudor a Gazzetta:



LA STIMA DEI GIOCATORI - "La squadra ha spinto per la mia conferma? Normale che Andrea (Cambiaso, ndr) dica così, sennò lo faccio fuori... Scherzi a parte, è bello perché alla fine quello che conta sono i giocatori e il loro pensiero. Io sono esigente come allenatore, anche in un mondo in cui si sta perdendo la coerenza e si tende a non risolvere i problemi che si presentano, io resto me stesso. Non sono uno che mette la polvere sotto il tappeto. Un calciatore in una settimana tra partite, viaggi e riposo fa due-tre allenamenti in cui esce con la lingua di fuori: ecco, quello per me è il minimo indispensabile. Non puoi non farlo. Un allenatore ora è molto di più, deve riuscire a gestire tutto e cercare di essere giusto".