Igor Tudor aveva già parlato di Bremer: parole al miele

Getty Images



Tudor su Bremer, cos'ha detto

Oggi Igorè il nuovo allenatore della Juventus e nella giornata di oggi terrà il suo primo allenamento alla Continassa dove già ci era stato da vice di Andrea Pirlo. Spunta però un curioso retroscena sul nuovo tecnico della Juventus che ai tempi della Lazio aveva parlato di Gleison Bremer. Difensore brasiliano della Juventus oggi ai box per la lesione del crociato lo ricorderete. Queste le sue parole su Bremer:Prima di Lazio–Juve della scorsa stagione, si era rivolto così a Castellanos riferendosi a Bremer: "Guarda, di là c’è un difensore che per me è il più forte al mondo. C’è una cosa più bella di giocare contro il più forte al mondo? No, non c’è".