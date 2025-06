Igor Tudor a Mediaset: 'Savona? Valutiamo domani. Il City è troppo per noi'

2025 Getty Images



Juventus-Manchester City, parla Tudor

Il tecnico della Juventus Igorha parlato a Mediaset. Le sue parole:PARTITA- "Ho trovato il City che è troppo per noi viste le circostanze. Complimenti a loro, brutto risultato non ci piace ma hanno qualità enorme di gioco e pericolosità. Volevamo farla e andare avanti ma non riuscivamo a prendere palla e ci abbassavamo quindi ci hanno fatto goal. In questo momento sono su un livello diverso dal nostro".CITY- "Si può fare tutto, anche vincere contro una squadra di alto livello ma devi essere fresco e al completo e il calcio è bello per questo. Volevamo far riposare qualcuno e far giocare chi non è in condizione perché non gioca da tanto ed è così. C'è da dirmi qualcosa a me stesso o ai giocatori non ho niente anche se è un brutto risultato. Quando prendi cinque goal dici, però era così".

COSA DICE AI GIOCATORI- "I giocatori hanno dato tutto, si dimentica in fretta perchè il torneo ricomincia e vediamo chi prendiamo e andiamo forte".SECONDO POSTO- "Non mi preoccupa il secondo posto perchè devono essere tutte circostanze che si mettono insieme per far meglio perchè loro da dieci anni sono i migliori al mondo. Il Real ha vinto tanto ma dal punto di vista calcistico il City è il City".SAVONA- "Savona? Non sta bene, vediamo domani".