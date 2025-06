Igor Tudor a Dazn: 'Bremer sarà pronto ad inizio campionato. Gatti sta bene'

2025 Getty Images



Parla Tudor

Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato a Dazn verso l'esordio al Mondiale per Club. Le sue parole:"Pochi ma fatti bene, completi. Buona energia, motivazione e voglia di ripartire, finalmente si gioca"."Mi sembra che stiamo bene perchè abbiamo finito bene mentalmente, una buona fine campionato che ha aiutato i ragazzi, poi le nazionali e non siamo stati tutti insieme. C'è competizione in allenamento, si gioca con due squadre serie e questo ha dato un'altra spinta"."Non credo che Bremer potrà giocare ma la guarigione gli permette di aggregarsi alla squadra, sarò pronto per inizio campionato. Gatti sta bene e sta finendo l'agonia che ha rimediato contro il Genoa. Domani parte dalla panchina ma vedremo come utilizzarlo, è importante per noi".

"Sono contento, un allenatore deve sempre pensare in negativo, non deve rilassarsi e per natura vuole sempre vincere. Si vive di partita in partita, è giusto così è un mondo che va vissuto così e va trasmessa ai giocatori la voglia di vincere sempre".