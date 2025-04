Igor Tudor a caccia di Maurizio Sarri: ecco perchè

AFP via Getty Images

La Juventus di Igor Tudor sogna di continuare la striscia positiva anche in casa. Dopo aver conquistato due vittorie interne consecutive contro Genoa e Lecce, i bianconeri puntano al terzo successo di fila davanti al pubblico dell'Allianz Stadium. Un traguardo che manca da diverse stagioni: l'ultimo tecnico capace di vincere le sue prime tre partite casalinghe in Serie A alla guida della Juventus fu Maurizio Sarri nella stagione 2019/2020.Tudor, subentrato per dare nuova linfa alla squadra nella corsa Champions, sembra aver già trasmesso la sua mentalità, fatta di intensità e solidità difensiva. Ora, contro il Monza, ha l'opportunità di eguagliare Sarri e di consolidare ulteriormente il percorso di rilancio dei bianconeri. La sfida, valida per la 34esima giornata di campionato, sarà anche un test importante per valutare la crescita della squadra sotto la sua gestione.

Il successo è fondamentale per restare agganciati alla zona Champions, in una lotta che si fa sempre più serrata.