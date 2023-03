Intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina, il centrale del club gigliato Igor, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quelle che sono state le sue sfide personali con Dusan Vlahovic.'Per un difensore essere forte fisicamente aiuta tanto. A me aiuta. Non lavoro in palestra per avere un bel fisico, ma perché mi aiuta a giocare contro gli attaccanti più forti. Per me è un vantaggio. Per esempio, nel 3-2 a Napoli lo scorso anno contro Osimhen, o contro Vlahovic, sono sfide in cui il mio lavoro fisico mi ha aiutato tanto'.