Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, l'agente di Igor Marcelo Mascagni ha parlato del prossimo futuro del suo assistito, difensore brasiliano in forza alla Fiorentina, accostato anche alla Juve per il post Chiellini. Ecco le sue dichiarazioni: "Igor è felice a Firenze ed è difficile che possa andare via adesso, anche se il calciomercato è imprevedibile. La sua idea è quella di restare in viola, giocando la Conference League e un'altra stagione di grande livello".