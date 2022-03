Oggi sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, il difensore della Fiorentina Igor ha rilasciato una lunga intervista: “Se hai un sogno, se vuoi vincere nella vita, devi lottare per quello. Ma qui ho trovato un’altra famiglia, quella viola, coi compagni, lo staff e pure la dirigenza, a cominciare dal presidente Commisso, che sa sempre come starci vicino. Ci mancano dieci partite tra campionato e Coppa Italia: dovremo vincere, prendere ogni volta i tre punti. Perché gli avversari che ci precedono possono ‘scivolare’ e noi dovremo essere scaltri quanto serve per approfittarne al momento giusto. È questa la ricetta per costruire un sogno. La Seleçao è un sogno, ma so che la concorrenza è fortissima. In Brasile ci sono tanti difensori forti. Avrei forse meritato un’occasione, ma non dipende soltanto da me. Il mio sogno nel cassetto? Giocare la Champions League. L’ho sempre immaginato, fin da bambino. Vorrei riuscirci per me, per la mia famiglia, per la gente di Bom Sucesso, la mia città. Sarebbe qualcosa di… un altro mondo”. RINNOVO -​ “Io non sono quel calciatore che dice di essere pronto a firmare e poi invece non lo fa, io sono solo grato di essere qui. Poi, se mi proporranno di allungare questa mia avventura ne parleremo. Quello che mi sento di dire che io qui sono molto, molto felice. Questa è una famiglia”.