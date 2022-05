Come racconta Gazzetta, in casa Fiorentina saranno settimane di colloqui: la Viola spera di andare ancora avanti con il proprio colosso, ma in caso di offerte congrue Milenkovic potrà andare. Il compagno di reparto, Igor, è stato la miglior sorpresa annuale. Ha mercato, ma i viola vogliono costruire su di lui e proveranno a prolungare (e adeguare) il contratto. Partirà Nastasic. E la Juve osserva...