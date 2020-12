Nella stessa serata di ieri, in cui Daniele Orsato ha diretto all'Allianz Stadium il derby tra Juventus e Torino, mettendo in evidenza, soprattutto nel finale di gara, un certo doppiopesismo nella gestione del match,Lo stesso titolo in ambito femminile è invece andato a Stephanie Frappart, che peraltro ha appena incrociato anche lei la Juve (in Champions, contro la Dinamo Kiev).