La decisione dell'arbitro Michael Oliver allo scadere di City-Tottenham ha lasciato ben più di qualche polemica. ll gol di Gabriel Jesus annullato nel recupero per un veniale tocco di mano di Otamendi, flashback per Guardiola, dopo la scorsa semifinale di Champions, ha riaperto il dibattito non solo sul Var, ma anche sul nuovo regolamento sul fallo di mano. Così, ​l'Ifab, l'organo internazionale che detta le regole del calcio, è intervenuto in merito, specificando come le ragioni di Oliver siano legittimate dal nuovo regolamento: "​Non sarà più permesso che un tocco, anche non intenzionale, con la mano o col braccio consenta di segnare un gol o di creare un'occasione da gol. Il fallo sarà quindi automatico e potrebbe prevedere anche l'uso del cartellino da parte dell'arbitro in caso di condotta antisportiva".



Una risposta che non placa le polemiche, ma che sottolinea come sia variato il regolamento del gioco, in questa stagione già ricca di novità. Oltre al fallo di mano, infatti, sono stati aggiunti il ​divieto ai giocatori di stare in barriera in caso di punizione in favore della loro squadra, la procedura sulla rimessa da parte dell'arbitro, che viene concessa in determinate situazioni quando la palla colpisce l'arbitro durante il gioco e l'obbligo del portiere ad avere un solo piede sulla linea di porta al momento del rigore