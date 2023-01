La Juventus si prepara ad aggiungere altri due “rinforzi” alla squadra, con il Polpo che ieri ha ricominciato ad allenarsi parzialmente con i compagni, alternando lavoro fisico e tecnico, e il serbo che seguirà oggi lo stesso programma. Anche lui lungodegente, è atteso in campo alla Continassa, anche se entrambi - spiega la Gazzetta - non faranno in tempo a regalarsi lo scontro diretto in programma venerdì al Maradona. Intanto, però, cominciano a rivedere la luce e soprattutto il calendario degli impegni della Juventus. La prudenza resta massima, ma la sensazione è che entro fine mese la squadra pensata e costruita in estate possa diventare finalmente realtà. Dopo il Napoli, ogni occasione può diventare quella buona. Tra i due impegni con il Monza (il 19 gennaio in Coppa Italia, il 29 in campionato), c’è la sfida del 22 contro l’Atalanta.