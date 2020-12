di Cristiano Corbo

Ieri, oggi e domani. Gigi Buffon ha occupato una parte sostanziale della vita di ognuno di noi, e la verità è che di intenzioni di svoltare all'angolo proprio non se ne vedono. Dal rientro al Psg, s'è fatto 1 e 77. Ha saputo cambiare eppure mantenersi, portiere e leader dello spogliatoio. Ha impiegato anche lui il suo tempo, ne ha avuto bisogno come tutti nonostante i 18 anni passati con gli stessi colori, negli identici luoghi. Buffon oggi è un'estensione di Pirlo, specialmente se in campo, soprattutto fuori. In uno degli anni più difficili, ha alzato persino il rendimento in campo.



IERI E OGGI - E l'unione con il Maestro, a prescindere dai discorsi di classifica, è un concetto che a Torino sta funzionando. Buffon, così come Chiellini e Bonucci, si è caricato il gruppo sulle spalle larghissime e prova a trascinare i giovani fuori da un naturale guscio di timore. Prendete l'immagine, ultima, con l'ingresso di Bernardeschi contro la Fiorentina: a dargli carica e rassicurazioni era proprio Buffon, che - e molto volentieri - ha accettato il ruolo di fratello maggiore e di punto di riferimento. Lui in primis ha messo da parte 'ieri' per abbracciare una nuova versione dell'oggi. Ha fatto ciò che non aveva mai pensato di dover fare: arrendersi al tempo. DOMANI - Ovviamente, se a 42 anni è ancora lì a lottare, vuol dire che si è arreso a modo suo. Senza i vincoli classici dei calciatori, senza dover incorrere a 'incoraggiamenti forzati' dall'alto. Solo lui a decidere, sempre lui a farlo, e mai nessuno che possa prendersi la briga di mostrargli una strada. Pertanto, del domani che ne sarà? Sta per arrivare un altro anno e il contratto è in scadenza. Gigi glissa come ai vecchi tempi, sembra non arrivi mai il momento per parlarne. Intanto, dimostra di poter andare avanti, di poter dare ancor più senso a queste annate. Ma non c'è Nazionale o un obiettivo a lungo termine: può battere Ballotta come portiere più anziano a giocare in Champions League. Ma è un record che vuole davvero, super Buffon?