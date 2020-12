Eleonora Pedron non ha mai nascosto la fede juventina: ogni scudetto una festa, ogni vittoria un sorriso. Da sempre e per sempre. Da quando, giovanissima, nel 2002 vinse Miss Italia; da lì è iniziata la sua carriera tra cinema e tv, con il picco durante la trasmissione in seconda serata Controcampo nella quale affiancava Sandro Piccinini., dal quale ha avuto due figli. Oggi Eleonora non sta più con Biaggi ma è legata all'attore Fabio Troiano, ha 38 anni e un profilo Instagram da più di 400mila followers. Tra foto sexy e... una dichiarazione d'amore alla Juve ( QUI ).