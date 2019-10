Sofie #Pedersen tasted victory with Denmark

Il campionato femminile è fermo per la sosta delle nazionali per le gare di qualificazione al prossimo Europeo. Ieri Cristinaha segnato con la maglia dell'Italia nella vittoria delle ragazze dellacontro Malta, oggi Sofiee Lindahanno vinto con le maglie di. Per celebrarle, l'account femminile della Juventus ha fatto questo tweet: "Sofie Pedersen ha assaporato la vittoria con la Danimarca, mentre Linda Sembrant ha guidato la Svezia ai tre punti".