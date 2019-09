Lo storico tifoso della Juventus Idris parla a Radio Sportiva di questo primo scorcio di stagione della Juve di Sarri: "​Non ero d'accordo quando è stato preso Sarri, ma per il momento i risultati gli stanno sorridendo nonostante alcune assenze importanti. In questo momento con la rosa foltissima sta facendo bene, per il gioco ci sarà tempo".