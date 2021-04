Idris, celebre personaggio televisivo e giornalista, di fede juventina, ha parlato a 1 Station Radio: "Dybala ha le stimmate del campione, ma non lo è ancora. È un ragazzo che deve crescere, essere umile, e non dovrebbe subire le sentenze della stampa. Gli infortuni e il Covid hanno condizionato la sua stagione".

SU LORENZO INSIGNE - "Ha sempre stimato ed idolatrato Del Piero. Il suo sogno era diventare come lui, ma se continua così può superarlo. Il capitano del Napoli è un giocatore importantissimo in Italia, il suo posto in Nazionale è inamovibile. Ha la stoffa, forza e carattere per essere da Juventus. Peccato non sia tanto amato dalla tifoseria partenopea. Insigne è l’unico napoletano verace, è da rispettare. Dovrebbe essere un’eccellenza ed un motivo d’orgoglio. Questo senso di appartenenza dovrebbe essere la fonte fondamentale, perché è il motivo che ti porta a difendere a tutti i costi i tuoi colori. È l’unica bandiera in Italia. Bisognerebbe puntare sui giovani italiani e farli crescere, per me c’è bisogno di mettere un limite agli stranieri, altrimenti non vedremo spesso stelle come il ragazzo di Frattamaggiore e la Nazionale farà sempre fatica. A parità di valore, bisogna che i settori giovanili prediligano gli italiani".