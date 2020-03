Idris, giornalista e noto tifoso della Juve, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera commentando l'attuale momento del calcio italiano: "È un momento delicato che noi tra l’altro avevamo anticipato, avevamo detto che a livello calcistico tutto si doveva fermare. L’hanno capito un po’ troppo tardi, il silenzio assordante dell’UEFA ci aveva anche sorpreso. In casi di forza maggiore si devono trovare soluzioni di forza maggiore. Io non capisco perché non ci si sia fermati prima. Mi dispiace che il nostro giocatore Rugani sia stato positivo, ma abbiamo comunque dimostrato di essere una società seria visto che avevamo fatto i tamponi ai nostri giocatori. Purtroppo anche prendendo le dovute precauzioni dei calciatori possono essere contagiati. È successo a noi e quindi ora si blocca tutto. Io in questo momento ho una figlia bloccata all’aeroporto di Lisbona, sono preoccupatissimo, ma confido in Dio. Sicuramente è una situazione incresciosa, ma c’è gente che sta lottando tra la vita e la morte. Bisogna accettare quello che sta succedendo, sperando che arrivino tempi migliori. C’è l’hashtag andrà tutto bene, io spero davvero che tutto andrà bene”. SU JUVE-INTER - "La Juventus ha giocato una partita incredibile, ce la ricorderemo sempre soprattutto per il gol di Dybala”.