Dopo la grande paura dell'Europeo,è tornato ad allenarsi nel centro sportivo dell'Odense, squadra danese che lo ha lanciato. Un allenamento blando: leggeri lavori atletici e qualche tocco di palla, ma almeno il centrocampista dell'Inter ha ripreso contatto con il campo. Cosa che non avrebbe potuto fare in Italia, visto il defibrillatore sottocutaneo impiantato dopo l'arresto cardiaco.Dal punto di vista legale, Eriksen non può giocare in Italia. E all'inizio della prossima settimana è atteso il parere dei medici italiani: è scontato che l'idoneità non arriverà. Il suo futuro, quindi, è tutto da decidere: la priorità è completare la guarigione e tornare in forma. Ma per competere a livello agonistico, Eriksen dovrà con ogni probabilità andare all'estero.