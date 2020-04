Bionda, biondissima. Sorridente e... col cuore bianconero. L'ospite di oggi del nostro #Aperetiviobianconero è stata, l'influencer con più di 100mila follower. Francesca è intervenuta nella diretta Instagram di oggi per raccontarci curiosità e aneddoti sulla sua passione per la Juve: E' strano essere diventata famosa 'allo stadio', che per me è quotidianità. Mi fa piacere essere considerata quasi la madrina dai tifosi, anche se ufficialmente non è presente questa figura. Prima lo era stata la Chiabotto, poi la Barriales e ora il posto è vacante. Mi piacerebbe, sarebbe un riconoscimento.- "Il ricordo più bello? Il 3-0 contro il Barcellona, con doppietta di Dybala. Sono quelle partite nelle quali non pensi di avere chance e invece stravinci. Idolo? Del Piero, sono cresciuta con lui. La Juventus fa parte della mia famiglia, ma anche di un episodio legato alla mia nascita.". Capitolo giocatori: "Chiellini è fantastico, idolo ma umile e senza filtri. Ti tratta come se fosse tuo amico da una vita. Con Ronaldo ho avuto un episodio un po' spiacevole, perché quando l'ho incontrato, mentre firmava gli autografi, gli ho dato maglietta e penna e mi ha detto, anche scontroso: 'puoi tirare questa maglia che non riesco a firmare?'. Ma glielo perdoniamo. Una giornata con lui? Mi piacerebbe osservarlo, per vedere come si fa a diventare campioni".- "Un ritorno di Pogba? Sì, mi è sempre piaciuto. Il giocatore è ancora affezionato alla Juve e a Torino, secondo me è possibile. Allegri o Sarri? Non ho visto tutto questo sarrismo, quindi dico Allegri. Io non vedo un gioco, nemmeno quello bello che piace a lui. Non è colpa sua, non ha i giocatori adatti per il ruolo che vuole fare.Bernardeschi? Ha sempre fatto ottime stagioni prima, ma questa è stata deludente. Tre acquisti? Pogba sicuro. Marcelo per l'amicizia che c'è con Ronaldo, e poi Kane. Ma non chiedermi di vendere qualcuno. Chi mi piace oggi? Dybala, per come gioca e per la voglia che ci mette. Se Sarri rimane? Sì, anche se riprendendo le parole di Buffon, vorrebbe dire che abbiamo vinto la Champions. Conte? Sempre ammirato come giocatore e allenatore, mi si è spezzato il cuore però, perché non ho apprezzato la scelta di andare proprio all'Inter. Non è stata una decisione da uomo, ma ragionata di portafoglio. Non doveva farlo. Da capitano della Juve ad allenatore dell'Inter... Bentancur? Non mi piace, anche se l'ho visto molto cresciuto nelle ultime partite. Orsolini non è ancora pronto per la Juve". Poi Francesca ha risposto al nostro sondaggio : "Chi scelgo tra Zambrotta e Alex Sandro? Dico il primo, anche se nel 2006 ci ha tradito. Se andasse via Ronaldo prenderei Messi. Un altro alieno farebbe comodo, ma credo sia decisamente impossibile. La partita più deludente dell'anno? La Supercoppa con la Lazio perché non me l'aspettavo, ma anche la gara di Lione perché mi ha demoralizzato il fatto di non aver visto una squadra".- La mia vita da influencer? Per noi persone legate al calcio è difficile, perché non abbiamo tantissimi prodotti da pubblicizzare. Però, facendolo da tifosa, mi piace perché lo faccio per la mia squadra. Non è tanto un lavoro, quanto una passione. Il mio momento preferito della Juve? La rinascita dal 2012 al 2015, perché vedendo come è cambiata la squadra, ti innamori sempre di più.ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI