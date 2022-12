. In una veste nuova ovviamente, magari come vice presidente, ma con lo spirito di sempre, quello di un giocatore che "ha costruito la sua leggenda giorno dopo giorno, adattandosi alle situazioni (il grave infortunio, l'evoluzione del gioco, le vicissitudini della squadra) e lavorando duramente". Perchè Alessandro, come scrive il numero odierno di SportWeek, "è sempre stato la soluzione e mai il problema, la speranza e mai il dubbio.: mai un fischio, mai un briciolo di disaffezione".- "Del Piero è essenziale oltre che spettacolare. Unisce la praticità alla bellezza, ogni sua giocata è finalizzata al risultato. Non chiude il genio nella lampada, ma gli chiede un desiderio solo: vincere.: la vittoria è l'unico obiettivo, la sconfitta va accettata con dignità e sfruttata per capire cosa non ha funzionato, l'avversario deve essere studiato per imparare a batterlo", si legge ancora sul settimanale de La Gazzetta dello Sport, che traccia un profilo dell'ex capitano per far capire quanto (e perché) i tifosi sperino in un suo imminente ritorno "a casa".- "Del Piero ha valori molto forti: educazione, rispetto dei ruoli e delle persone, lealtà. Preferisce mettere la faccia nelle sconfitte più che nelle vittorie [...]., ne ha seguito un percorso simile, a maggior ragione se dovesse concretizzarsi il rientro in società. Ale arriva alla Juve giovane come Giampiero, impone la sua qualità, cambia ruolo, fa emergere la sua intelligenza dentro e fuori dal campo, trasmette con orgoglio i valori della juventinità [...].: c'è qualcosa che meglio spiega cosa sia la juventinità? Nel 2006, poi, la vicenda più eclatante:, la retrocessione da campione del mondo, la decisione di restare che però merita un approfondimento [...]". "- "Restando alla Juve nel 2006, Ale non rinuncia alla vetrina di un altro grande club, a qualche anno di Champions e magari a un po' di milioni. Queste cose non sono mai state una priorità, il piccolo Ale che mirava all'interruttore della luce nel garage di casa sognava una carriera in bianconero, nella buona e nella cattiva sorte, come un matrimonio. Il punto cruciale era trovare la forza per essere all'altezza del suo passato e per riportare in alto la Juve. Ecco perché, dopo aver trionfato nella classifica cannonieri e meritato l'– e quindi vincendo la scommessa su se stesso – e dopo aver messo la faccia negli anni bui dei settimi posti,in occasione dell'ultimo contratto. Il videomessaggio con cui annuncia l'intenzione di firmare in bianco è il rinnovo delle promesse di eterno amore con la sua gente.. E lo scudetto 2012, ultimo atto almeno finora, è in linea con la storia: perché vincere è l'unica cosa che conta".