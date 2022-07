È stato identificato il tifoso della Juventus, autore dello striscione firmato dal gruppo ultrà della Juve dei Viking contro i tifosi della Fiorentina riguardo al trasferimento di Vlahovic in bianconero. Lo ha comunicato la Questura di Firenze, che ha diramato un comunicato in cui informa che la Digos di Firenze ha identificato il tifoso che il 30 gennaio scorso avrebbe affisso al Franchi. Si tratta di un tifoso di origine milanese (33 anni), per cui il questore ha disposto il Daspo di 5 anni con contestuale richiesta di applicazione delle prescrizioni della firma in Questura durante gli incontri di calcio.