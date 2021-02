1









La cessione di Sami Khedira fa parte di un piano ben preciso della Juventus: i bianconeri infatti stanno aspettando l'estate per ripartire all'assalto di Paul Pogba, pallino fisso di Paratici e sogno dei tifosi bianconeri. Per questo, la dirigenza ha fatto posto a un grande colpo con l'addio al tedesco dopo un lungo tira e molla sulla risoluzione del contratto. Se non dovesse arrivare a Pogba, la Juve virerebbe su Aouar del Lione per il quale ha mantenuti vivi i rapporti con gli agenti (gli stessi del nuovo acquisto Aké).