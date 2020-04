Massimiliano Allegri non si aspettava uno scenario del genere per ritornare in panchina. I club affronteranno un periodo di crisi, dunque è sconsigliato un cambio di guida tecnica, soprattutto poi se si tornerà in campo e le squadre saranno impegnate ogni tre giorni. Discorso che vale per quasi tutte le parti, ad eccezione di Olanda ma soprattutto Francia, dove i campionati sono stati annullati. Bocce ferme, che inducono i club a fare valutazioni per il futuro. In casa Paris Saint-Germian c’è l’intenzione di separarsi con Tuchel in virtù dei dissapori con parte dello spogliatoio. La decisione andrebbe a combaciare con la volontà del tecnico ex Juve: come riporta Le10Sport, Allegri avrebbe deciso di volersi accasare proprio al PSG.