Maurizio Sarri non ha paura del futuro, come ha spiegato anche nella conferenza di oggi, ma la sua permanenza sulla panchina della Juventus è legata ai risultati. Se non dovessero arrivare, la società sta già provando a individuare eventuali sostituti. Uno di questi è Zinedine Zidane, un profilo che conosce bene la Juve per essere già stato a Torino da giocatore. L'allenatore francese non è sicuro di rimanere al Real Madrid, dove ha uno stipendio da 13 milioni netti a stagione. Se dovesse concretizzarsi la possibilità bianconera, bisognerebbe rivedere l'ingaggio attuale.