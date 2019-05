Sì, lo sappiamo: in questi giorni non si fa altro che chiedere notizie e voci sul prossimo allenatore della Juve. Nel frattempo, però, il mercato bianconero corre in parallelo e porta oggi in dote il nome di Van de Beek (tristemente noto alle cronache juventine): il centrocampista autore del gol dell'1-1 in Juve-Ajax potrebbe decidere di restare ad Amsterdam ancora per una stagione, ma la Juventus resta in agguato. Come resta in agguato su Moise Kean, per blindarlo. L'attaccante è destinato a firmare il rinnovo contrattuale con la Signora fino al 2024, con l’ingaggio che salirà fino a raggiungere quota 3 milioni netti a stagione. Si chiude con il futuro tecnico: Sarri è stato bloccato. L'entourage del tecnico ha trovato un accordo con i bianconeri da oltre sei milioni di euro a stagione ma la partita per la successione di Massimiliano Allegri non è ancora finita. Queste, e tante altre notizie, sono nella nostra gallery dedicata