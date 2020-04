1









Il coronavirus non ferma il mercato della Juventus, che continua a monitorare il mercato per rinforzare il centrocampo. L'ultimo nome entrato nei radar bianconeri, secondo la stampa spagnola, è quello di Thomas Partey. Il centrocampista classe '93 è cresciuto nell'Atletico Madrid col quale ha un contratto fino al 2023 che il club vorrebbe ridiscutere a fine stagione.



LA CLAUSOLA - A far tremare i Colchoneros è quella clausola di 50 milioni abbordabilissima per la Juventus e altri top club come Arsenal e Manchester United che si sono interessati al giocatore. L'idea del club è di valutare quale sarà l'impatto economico nel calcio una volta finita l'emergenza coronavirus, ed eventualmente trattare il rinnovo con aumento dell'ingaggio e una clausola più alta. Thomas è cresciuto con l'Atletico nel cuore ed è diventato uno dei pupilli del Cholo Simeone, ma se le parti non dovessero trovare l'accordo per il prolungamento la Juve potrebbe fare un tentativo sondando il terreno con l'entourage del giocatore; una volta trovato l'accordo, basterà pagare i 50 milioni di clausola per portarlo a Torino.



GLI ALTRI - Il grande sogno di Fabio Paratici però si chiama Paul Pogba, la società sta lavorando da tempo per provare a riportare il francese in bianconero. I bianconeri puntato sui buoni rapporti con Mino Raiola per convincere il Manchester United a farlo partire, ma bisognerà stare attenti anche al Real Madrid dove c'è Zidane che l'ha chiesto più volte alla dirigenza. Nei radar c'è anche Sandro Tonali, gioiellino classe 2000 del Brescia sul quale la Juventus sta monitorando la situazione da diversi mesi. Houssem Aouar è un giocatore che la Juve ha studiato da vicino quando ha affrontato il Lione: classe '98 ed esperienza internazionale. A questi nomi va aggiunto anche quello di Gaetano Castrovilli, per il quale i bianconeri si sono già mossi con l'obiettivo di evitare la concorrenza.