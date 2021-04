2









La Superlega? Un'idea ancora in piedi. E in questi giorni è stata rilanciata da Dazn: la piattaforma streaming sta provando a mettere in piedi un piano per dar vita a un campionato europeo per club composto da 16 squadre. Il Corriere dello Sport ha analizzato lo scenario coinvolgendo Juve, Inter e Milan, spiegando che nei prossimi giorni verrà fatto anche un tentativo con la famiglia Friedkin per coinvolgere la Roma. La Superlega coinvolgerebbe quattro Paesi: 4 squadre ( o 6) dalla Premier, 3 o 4 dalla Liga e dalla Serie A e altre 4 dalla Bundesliga.



LA MOSSA DI DAZN - Una situazione estremamente delicata nella quale Dazn vorrebbe coinvolgere Sky per inserire i diritti tv di Inghilterra, e Germania, oltre a quelli di Francia, Spagna e Italia. La Uefa però continua a fare muro e lunedì prossimo presenterà la nuova Champions League. La Figc è infastidita, così si spiegherebbero anche i no di Agnelli, Marotta e Scaroni ai fondi e a Sky. Le grandi società spingono, i diritti tv pesano: Dazn ci prova, l'idea della Superlega non è ancora tramontata. I club della Superlega

Italia: Juventus, Inter, Milan, Roma (?)

Inghilterra: Manchester City, Chelsea, Liverpool, Manchester United

Spagna: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia

Germania: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Borussia Monchengladbach