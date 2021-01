Fabio Paratici e Andrea Agnelli hanno sbarrato il nome di Fabio Quagliarella dalla lista della potenziale quarta punta della Juventus. Niente, depennato. Il messaggio dell'attaccante blucerchiato è stato chiaro, non vuole muoversi da Genova; non c'è big che tenga. Nulla di grave, i bianconeri girano pagina e puntano al prossimo obiettivo. In realtà non si spostano nemmeno di molto, perché secondo Tuttosport. Il suo nome è lì, vicino a quello del compagno di squadra Gianluca Scamacca, che la Juve continua a monitorare per il futuro.- Ora però. Fino adesso l'unica alternativa allo spagnolo e a Cristiano Ronaldo è stato Paulo Dybala; ma non può bastare solo lui fino alla fine della stagione, soprattutto considerando che a febbraio ricomincerà la Champions. La Juve cerca, meglio ancora se dovesse iniziarlo a pagare dalla prossima stagione dopo aver chiuso il bilancio.- L'idea della Juve su Shomurodov è quella di. Una pista meno tortuosa di quella che può portare a Scamacca, di proprietà del Sassuolo e del quale difficilmente il Genoa si priverebbe.. Juventus e Genoa in questi giorni sono in continui contatti perché stanno chiudendo l'affare Rovella e parlando di un possibile rientro di Pellegrini in bianconero, tra le varie chiacchierate si è parlato anche di Shomurodov: il nome nuovo nella lista di Paratici.