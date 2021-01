Il Parma si muove per riportare in Italia Daniele Rugani. Come riportato dal Corriere dello Sport, Marcello Carli, direttore sportivo dei ducali, è al lavoro per il centrale ora al Rennes ma di proprietà della Juve. I bianconeri non si opporrebbero al rientro in Serie A del centrale ex Empoli, che però potrebbe voler restare in Francia. Le alternative sono Musacchio del Milan, Fazio e Juan Jesus della Roma e Todibo del Barcellona ora al Benfica.