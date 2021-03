Nei mesi scorsi alla Juventus era stato accostato il nome di Antonio Rudiger, difensore del Chelsea che conosce bene la Serie A per averci già giocato con la maglia della Roma. Il difensore fatica a trovare spazio nei Blues e potrebbe essere ceduto nel prossimo mercato. Il contratto è in scadenza nel 2022 può partire a prezzo di saldo, secondo quanto riporta Kicker però al momento è tutto in stand by per il suo futuro e sarà così fino all'Europeo: poi verrà fatto un punto tra il giocatore e il Chelsea per capire se ci sono margini per il rinnovo o lascerà il club.