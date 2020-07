3







di Francesco Guerrieri

Un gol come vetrina per il futuro. Negli ultimi giorni in casa Juve è nata l'idea Andrea Pinamonti, che nell'ultima giornata di campionato ha segnato proprio contro i bianconeri nella vittoria della squadra di Sarri a Marassi contro il Genoa: ha preso palla dentro l'area, Cuadrado superato e sinistro potente sul primo palo. Secondo gol consecutivo dopo quello contro il Brescia. La salvezza dei rossoblù - a +1 sulla zona rossa - passa anche dai gol dell'attaccante classe '99, sul quale ha messo gli occhi la Juventus.



L'IDEA - Primi contatti con l'agente Mino Raiola per quella che per ora non è più di un'idea alla Continassa: i bianconeri sono sempre attenti ai giovani talenti, ancora di più se si tratta di italiani. Se dovesse chiudersi l'eventuale trattativa, però, difficilmente Pinamonti resterebbe a Torino, dove sarebbe chiuso dagli altri attaccanti di Sarri: l'attaccante potrebbe essere inserito in qualche affare come contropartita, o girato in prestito per trovare continuità dopo una stagione complicata. IL NODO - Dopo un anno di prestito, il Genoa lo ha riscattato per 18 milioni di euro dall'Inter, che ha un diritto di controriscatto fissato a 19 milioni. Al momento i nerazzurri non sembrano intenzionati a riportare Pinamonti a Milano e il Genoa per ora vuole concentrarsi sul campo vista la situazione difficile di classifica. In caso di retrocessione, però, il presidente Preziosi avrà bisogno di fare cassa e la cessione del classe '99 potrebbe diventare concreta. Uno scenario che coinvolgerebbe anche la Juventus, che monitora la situazione dell'attaccante e segue da vicino la sua crescita. Paratici pensa a Pinamonti, primi contatti con Raiola.