Sarebbe davvero sorprendente, o forse no: perché i numeri dell'attacco della Juventus, del resto, parlano abbastanza chiaro. Lo score degli attaccanti in organico è di quelli che fanno riflettere abbastanza: Dybala ha segnato 4 reti, Morata 3, Kean 2. Nessuno ancora da Kaio Jorge. 9 reti in totale indicano la necessità strettissima di un bomber.E' chiaro che il nome forte resti quello di Dusan, giovane, forte, col gol nel sangue. Il problema, come sottolinea Tuttosport, è che difficilmente la Fiorentina lo cederà a gennaio per le cifre che proporrà la Juventus. Un tentativo sarà comunque fatto, ma una soluzione di comodo può trovare tutti d'accordo. TS fa il nome di due vecchi pallini, a tal proposito: il primo, quello di Edinson, chiuso da Ronaldo allo United e con il contratto in scadenza; anchepotrebbe cambiare aria e la Juve potrebbe rilanciarlo. Magari a gennaio. Magari in prestito.