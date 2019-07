di Federico Mariani

Aumenta la temperatura sull'asse Torino-Firenze. La Juventus non smette di seguire le vicende di casa Fiorentina, consapevole di poter sfruttare a proprio favore il malumore di Federico Chiesa. Tuttavia, anche i viola non perdono di vista i cambiamenti legati al mercato tra le file bianconere. Sfumata l'ipotesi Higuain, il club toscano starebbe pensando ad un altro big dei campioni d'Italia: Sami Khedira.



PARTENTE – Non è un mistero che il centrocampista tedesco iridato nel 2014 sia dato per partente. Maurizio Sarri preferisce giocatori con caratteristiche diverse. Inoltre, i tanti infortuni muscolari, con annesse ricadute, non hanno convinto la Vecchia Signora a puntare fortemente su di lui come fatto finora. Così l'idea di una cessione prende quota e la Fiorentina può legittimamente sperare nel colpaccio, come riportato da Sky Sport.



CONCORRENZA – I viola sognano un rinforzo di primo livello, ma devono anche fare i conti con la cruda realtà. Su Khedira, infatti, ci sono altri due club. Tramontata, per ora, l'ipotesi di un passaggio al Milan, restano vive le piste Arsenal e Valencia. Società con un potere economico superiore alla Fiorentina ed attrezzate per giocare da protagoniste in Europa.



INTRIGO - A favore della Fiorentina, però, c'è l'affaire Chiesa. L'attaccante italiano classe 1997 vuole lasciare Firenze e la Juventus è una sirena davvero affascinante. Proprio per questo motivo, i bianconeri stanno spingendo per provare a concludere l'affare in tempi brevi. In compenso, la Viola potrebbe anche ricorrere ad un'altra soluzione: uno scambio tra lo stesso Chiesa e Khedira. Un'ipotesi impensabile fino a qualche mese fa, destinata, forse, a diventare realtà.