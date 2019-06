Il mercato calcistico portoghese è in fibrillazione. Infatti, Bruno Fernandes è l’oggetto dei desideri di diversi club. Secondo Sky Sport, il centrocampista dello Sporting Lisbona è corteggiato da Tottenham e Manchester United. Gli Spurs sono alla ricerca di un rinforzo per il reparto mediano di Mauricio Pochettino. Il forcing per l’ex Sampdoria potrebbe essere intravisto come una rinuncia a Nicolò Zaniolo. Non è un caso se la Juventus stia cercando di accelerare i tempi della trattativa per il giocatore della Roma, tenendo conto che i vicecampioni d’Europa potrebbero essersi momentaneamente concentrati su altri obiettivi. È un momento favorevole per i bianconeri, ma la trattativa per Zaniolo resta complessa e difficile da sbloccare in breve tempo.