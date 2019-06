Il Real Madrid spinge per piazzare un altro colpo ad effetto dopo l’arrivo di Eden Hazard. I due grandi nomi sono Paul Pogba e Christian Eriksen. Il primo è un pallino di Zinedine Zidane, che però non ha convinto pienamente la dirigenza dei Blancos; il secondo, invece, piace ai piani alti madridisti, ma sembra scaldare meno il cuore al tecnico francese. Secondo il Daily Mail, il Real si sarebbe fatto seriamente avanti per il danese del Tottenham, arrivando ad offrire 50 milioni di euro più il cartellino di Dani Ceballos. Una mossa che, forse, lascerebbe intendere una certa difficoltà nell’arrivare a Pogba. La Juventus potrebbe approfittarne: i bianconeri sono fortemente interessati al centrocampista del Manchester United e da tempo sono in contatto con lui per valutare le condizioni di un clamoroso ritorno in Serie A.