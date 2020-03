L'obiettivo della Juventus nei prossimi anni è quello di ringiovanire la rosa, rinforzandosi con acquisti giovani e possibilmente italiani. Ecco perché da tempo c'è nel mirino Gigio Donnarumma, classe '99 del Milan, uno dei migliori portieri giovani in circolazione. La trattativa per il rinnovo del contratto con la società rossonera non decolla, ma sul giocatore, secondo il Sunday Express, c'è anche il Chelsea che sta pensando a Donnarumma per sostituire Kepa in partenza. I Blues sono pronti a offrire 60 milioni per convincere il Milan.