Quella di Edinson Cavani può essere una di quelle opportunità a parametro zero delle quali ha parlato Fabio Paratici. Occasioni da non farsi sfuggire, alcune. Ecco perché la Juve si è interessata all'attaccante uruguaiano in scadenza di contratto, sul quale c'è anche l'Inter. Secondo Tuttosport, però, l'ex attaccante del Napoli avrebbe riallacciato i rapporti con l'Atletico Madrid col quale aveva già un accordo prima del coronavirus. L'intenzione di Cavani è quella di accettare l'offerta dei Colchoneros, chiudendo quindi le porte al ritorno in Italia.