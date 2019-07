Clamorosa indiscrezione di mercato: Radja Nainggolan vorrebbe lasciare l'Inter per accasarsi al Cagliari. Il Ninja avrebbe individuato nel club sardo la squadra ideale per rilanciarsi dopo una stagione piuttosto difficile. L'addio del centrocampista belga non è semplice da realizzare, ma potrebbe risultare utile all'Inter: infatti i nerazzurri andrebbero definitivamente all'assalto di Arturo Vidal, cileno in forza al Barcellona ed ex Juventus. Un regalo per Antonio Conte, che ritroverebbe un suo fedelissimo.