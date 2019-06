La Roma si guarda intorno per ripartire dopo una stagione fallimentare. I giallorossi stanno lavorando principalmente al mercato in uscita, ma iniziano a preparare il terreno per i primi colpi in entrata. Uno degli obiettivi dei capitolini è Nicolò Barella: il centrocampista del Cagliari potrebbe salutare i sardi. In pole position c'è l'Inter di Antonio Conte, ma la Roma non è intenzionata ad arrendersi. L'iniziativa potrebbe essere un indizio favorevole alla Juventus: l'innesto di Barella darebbe la possibilità di attutire l'eventuale partenza di Nicolò Zaniolo, un obiettivo della Vecchia Signora. I bianconeri attendono l'esito della trattativa e continuano a tenere vivi i rapporti con i giallorossi con varie proposte di scambio, una delle quali porterebbe Gonzalo Higuain nella capitale.