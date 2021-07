Tra i profili che piacciono alla Juventus per il vice Szczesny c'è anche quello del portiere della Sampdoria. Vecchia conoscenza dei bianconeri in realtà, perché il giocatore è cresciuto proprio nel settore giovanile della Juve e sarebbe utile anche per le liste. Da Genova però fanno muro: il presidente Preziosi non ha nessuna intenzione di cedere il giocatore a meno di offerte clamorose che dovrebbero aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro.