Come riporta l’edizione odierna di AS, l’attesa partita di domani tra Juventus ed Atletico Madrid valida per la ICC potrà fregiarsi di un protagonista in più: Diego Costa. Il centravanti brasiliano naturalizzato spagnolo, espulso durante il pirotecnico match fra Colchoneros e Real Madrid valido per la medesima competizione, è stato graziato dall’organizzazione del torneo che gli ha tolto la giornata di squalifica precedentemente comminata. L’attaccante potrà quindi scendere regolarmente in campo. C’è molta attesa per questa partita, i tifosi della Juve non vedono l’ora di ammirare i progressi della squadra di fronte ad un competitor di assoluto livello ad appena due settimane dall’inizio della serie A.