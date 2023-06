Wanda Nara, agente e moglie di Mauro Icardi, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista Gente in cui racconta anche della nostalgia per l'Italia: "Non mi soffermo troppo sulla nostalgia per la vita che ho avuto in Italia perché so che torneremo: è un Paese dove eravamo e saremo sempre felici". Le voci su Icardi continuano a circolare visto che l'argentino non rimarrà al Psg dove è tornato dopo il prestito al Galatasaray.