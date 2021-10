La telenovela Icardi-Wanda Nara è lontana dalla sua conclusione. Il calciatore argentino non si sta allenando in questi giorni, nonostante dovrebbe essere convocato per la partita di Champions League contro il Lipsia. Intanto, emergono nuovi dettagli sulla querelle con la moglie/agente.IL MESSAGGIO - Secondo il Clarin, Wanda Nara avrebbe trovato sul telefono di Icardi un messaggio di Eugenia Suarez, quella che dovrebbe essere l'amante di Icardi: "Vorrei trovarti in una parte del mondo dove nessuno ti conosce"DIVORZIO - Wanda Nara avrebbe assunto un investigatore privato, per seguire i movimenti del marito. Secondo il programma televisivo argentino LAM, il divorzio tra i due sarebbe ad un passo.