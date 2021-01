Non sta vivendo un periodo positivo Mauro Icardi, che all'ombra della Tour Eiffel non riesce a trovare spazio. L'attaccante argentino è chiuso dall'esplosione dell'ex juventino Moise Kean, e secondo quanto riporta Canal + vorrebbe rientrare in Italia. Prima di trasferirsi a Parigi, quando era in uscita dall'Inter, Icardi era stato cercato anche dalla Juventus che poi non ha più affondato il colpo. Il nome dell'argentino potrebbe tornare di moda per i bianconeri, che sono proprio alla ricerca di una punta...