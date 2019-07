di Lorenzo Bettoni

Mauro Icardi vuole solo la Juventus. L'attaccante nerazzurro è stato rispedito alla Pinetina mentre il resto della squadra resta a Lugano per continuare la preparazione. Ufficialmente la decisione è stata presa di comune accordo tra il calciatore e la società ma di fatto l'ultimo atto della telenovela tra Maurito e l'Inter scava un solco ancor più profondo e la Juve è pronta ad approfittarne. SOLO JUVE - Icardi vuole la Juventus e la moglie/agente Wanda Nara sta facendo di tutto per accontentarlo. Negli scorsi giorni c'è stato un nuovo faccia a faccia a Ibiza tra la procuratrice del calciatore e Fabio Paratici ma i contatti tra i due sono costanti. La Juve sa che Icardi vuol vestire la maglia bianconera ed è pronta a presentare una prima offerta intorno ai 40 milioni di euro per l'attaccante argentino. Prima però i bianconeri hanno la necessità di sfoltire il reparto offensivo. Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain restano sul mercato. Moise Kean è un altro nome in partenza anche perché fra i tre è quello che ha più mercato. Negli scorsi giorni la Juve ha rispedito al mittente un'offerta da 35 milioni di euro dell'Everton ma dalla Premier potrebbero presto arrivare altre offerte per l'attaccante classe 2000. Intanto la Juve continua ad osservare quello che succede alla Pinetina dove Icardi è un separato in casa.